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Новый горнолыжный сезон в Шерегеше стартует в ноябре

Новый горнолыжный сезон в Шерегеше стартует в ноябре

Окончательное решение будет зависеть от погодных условий.Губернатор Кемеровской области Илья Середюк объявил предварительную дату начала горнолыжного сезона в Шерегеше — 16 ноября.

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