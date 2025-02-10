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Оттепельная зима в России откликнется аллергикам

Оттепельная зима в России откликнется аллергикам

На фоне оттепельной зимы сезон аллергии в России может стартовать раньше обычного. Об этом «Вечерней Москве» рассказала аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.

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