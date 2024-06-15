Shanghai Masters 2024 — Снукер. Результаты, турнирная таблица

Даты проведения: 15 — 21 июля 2024 Название турнира: Shanghai Masters 2024 по снукеру Тип турнира: Пригласительный Арена: — Место проведения (населенный пункт, город, страна): Шанхай, Китай (КНР) Победитель предыдущего турнира: Ронни О’Салливан Шанхай Мастерс 2024Все Новости и результаты Shanghai Masters 2024 [google_adsense_v1] Турнирная таблица Shanghai Masters 2024: Турнирная сетка Шанхай Мастерс 2024 по снукеру 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 11 фреймов (до 6-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 19 фреймов (до 10-ти побед) 21 фреймов (до 11-ти побед) Ронни О’Салливан Дин Джуньху Лука Бресель Джадд Трамп Марк Аллен Марк Селби Шон Мерфи Кайрен Уилсон [google_adsense_v2] Голосование — кто станет победителем турнира Шанхай Мастерс 2024 по снукеру?: Призовой фонд Shanghai Masters 2024: Призовой фонд турнира Шанхай Мастерс 2024 Общий призовой фонд — фунтов стерлинговПобедитель — £Финалист — £ Полуфиналисты — £ Четвертьфиналисты — £ Участники 1/8 финала — £ Участники первого раунда — £ Наивысший турнирный брейк — £ Сенчури брейки Shanghai Masters 2024: Cотенные серии турнира Шанхай Мастерс 2024 Расписание матчей и результаты Shanghai Masters 2024 по снукеру [google_adsense_v3] Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: начало 21.