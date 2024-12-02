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Галузин: РФ негативно относится к планам Прибалтики ввести санкции против Грузии

Галузин: РФ негативно относится к планам Прибалтики ввести санкции против Грузии

Москва негативно относится к планам стран Прибалтики ввести санкции в отношении Грузии. Об этом заявил заместитель руководителя дипломатического ведомства Российской Федерации Михаил Галузин, информирует РИА Новости.

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