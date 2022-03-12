Кузнецов вошел в топ-10 бомбардиров в истории «Вашингтона». У него 475 очков в 577 матчах

Евгений Кузнецов вошел в топ-10 бомбардиров в истории «Вашингтона». Россиянин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ).

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