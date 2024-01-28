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Без суда и следствия: почему ряд стран прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинцам

Без суда и следствия: почему ряд стран прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинцам

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить прекращения работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) после того, как США и несколько других западных стран объявили о приостановке его финансирования.

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