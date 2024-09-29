Разгадка генетической загадки: ученые определили, кто из родителей передает интеллект детям Юлия ЧелкановаНаучное сообщество вновь взбудоражено: группа исследователей сделала сенсационное открытие, которое может изменить наше понимание наследственности и интеллекта.
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