Большая распродажа в магазине "ТомаДома" ждет уссурийцев 12-13 ноября

Магазин товаров для дома "ТомаДома" приглашает жителей Уссурийска на большую распродажу в эти выходные! В ассортименте — все виды посуды, ковры, текстиль, светильники и элементы декора.
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