ЕС хочет согласовать с США новый пакет антироссийских санкций

Европа готовит очередной пакет санкций против России, и его она хотела бы скоординировать с возможными мерами Соединенных Штатов в случае провала украинского урегулирования, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии