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ЕС хочет согласовать с США новый пакет антироссийских санкций

ЕС хочет согласовать с США новый пакет антироссийских санкций

Европа готовит очередной пакет санкций против России, и его она хотела бы скоординировать с возможными мерами Соединенных Штатов в случае провала украинского урегулирования, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

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