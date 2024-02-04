Общественники требуют удалить из маркетплейсов книги Кристины Старк

РИАМО - 4 фев. Общественники потребовали удалить с российских маркетплейсов произведения 39-летней экс-крымчанки Кристины Старк, которая допускала антироссийские высказывания в социальных сетях, сообщает Mash.
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