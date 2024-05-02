Петербургский СКА проведет переговоры о своем будущем на «СКА Арене»

Рассказал Александр Медведев Председатель совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев заявил, что команда сейчас ведёт переговоры с владельцами «СКА Арены» о дальнейшем сотрудничестве.
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