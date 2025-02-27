Косачев указал на ограниченный потенциал Турции в переговорах по Украине

Хотя Турция остается удобной площадкой для переговоров, ее вовлеченность в конфликт на стороне Украины не позволяет ей быть посредником в урегулировании, объяснил «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
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