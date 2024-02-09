В Ростовской области старенькая бабушка не дождалась из зоны СВО на Украине своего любимого внука

30-летний военнослужащий получил смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания на поле боя.В четверг, 8 февраля, родным и близким передали тело военнослужащего ВС России, 30-летнего Александра Климкина, который погиб как герой в конце января.
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