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Петербургский дневник

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На Солнце произошла еще одна мощная вспышка, вторая за день

На Солнце произошла еще одна мощная вспышка, вторая за день

Геомагнитные последствия от неё смогут проявиться не раньше среды На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

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