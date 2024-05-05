На Солнце произошла еще одна мощная вспышка, вторая за день

Геомагнитные последствия от неё смогут проявиться не раньше среды На Солнце произошла вторая за день мощная вспышка, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
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