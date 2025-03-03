Вэнс с семьей уехал с горнолыжного курорта из-за протестов сторонников Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был вынужден покинуть горнолыжный курорт в Вермонте, где он рассчитывал отдохнуть с семьей несколько дней, из-за протестов проукраинских активистов, пишет издание New York Post.
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