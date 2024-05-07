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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачак набрал очки в 6-м матче подряд со старта плей-офф, установив рекорд «Флориды»

Нападающий «Флориды» забил гол в первой игре серии с «Бостоном» (1:5, 0-1). Теперь на счету Мэттью Ткачака 10 (4+6) баллов в 6 играх Кубка Стэнли-2024.

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