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Мировое обозрение

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АКОРТ: Социально значимые продукты в августе подешевели на 4,2%

АКОРТ: Социально значимые продукты в августе подешевели на 4,2%

Август принёс российским покупателям неожиданную, но вполне объяснимую передышку: стоимость социально значимых продуктов «первой цены» в крупных торговых сетях снизилась на 4,2% относительно июля.

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