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Под Барнаулом продают уютный дом с сауной и садом за 9 млн рублей. Фото

Под Барнаулом продают уютный дом с сауной и садом за 9 млн рублей. Фото

Дом площадью 82 квадратных метра продают в поселке Новомихайловка под Барнаулом. Согласно объявлению на "Авито", продавец хочет выручить за объект 9 млн рублей.

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