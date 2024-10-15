Премьер-министр Испании призвал ЕС приостановить торговлю с Израилем

МАДРИД (ИА Реалист). Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал страны-члены Европейского союза приостановить действие соглашения о свободной торговле между Израилем и ЕС из-за нарушений международного права в секторе Газа и Ливане.
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