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Какие советские семейные традиции сейчас удивляют и даже кажутся дикостью

Какие советские семейные традиции сейчас удивляют и даже кажутся дикостью

﻿﻿Какие советские семейные традиции сейчас удивляют и даже кажутся дикими?Семья в СССР гордо считалась ячейкой советского общества, которую обязан был создать каждый гражданин и которая достаточно жестко контролировалась обществом и государством.

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