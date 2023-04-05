Какие советские семейные традиции сейчас удивляют и даже кажутся дикостью

Какие советские семейные традиции сейчас удивляют и даже кажутся дикими?Семья в СССР гордо считалась ячейкой советского общества, которую обязан был создать каждый гражданин и которая достаточно жестко контролировалась обществом и государством.
Какие советские семейные традиции сейчас удивляют и даже кажутся дикими?Семья в СССР гордо считалась ячейкой советского общества, которую обязан был создать каждый гражданин и которая достаточно жестко контролировалась обществом и государством.
Свежие комментарии