Без справок и суеты. Когда налоговые вычеты в РФ начнут предоставлять автоматически?

Людям скоро не придется бегать по организациям и собирать разные справки Россиянам скоро не придется собирать справки, предоставлять договоры и другие подтверждающие документы о понесенных затратах, чтобы получить вычет по НДФЛ.
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