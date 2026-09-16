В Спасском округе полицейские обнаружили у мужчины в сарае более 1 кг марихуаны

Правоохранители обыскали дом мужчины, а затем территорию участка. Полицейские обнаружили в сарае верхушечные части конопли в стадии высушивания.
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