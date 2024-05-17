История и запреты церковного праздника иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», отмечаемый 18 мая Лидия КарпенкоЦерковный праздник 18 мая, посвященный иконе Божией Матери “Неупиваемая Чаша”, имеет свои запреты, обычаи и традиции, которых православные христиане всегда старались придерживаться.
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