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В преддверии выборов в Торопецкой центральной библиотеке развернулась жаркая политическая битва

В преддверии выборов в Торопецкой центральной библиотеке развернулась жаркая политическая битва

Настоящую предвыборную гонку устроили десятиклассники школы №2. Специально для них заведующая ДИЦ Мария Соколова провела увлекательную настольную игру «Битва за голоса: Приключения в Избирком-сити».

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