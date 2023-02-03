Аргументы и Факты

48 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вага карлито
    Тю новое море будет!)))ВСУ вынуждены вру...
  • вага карлито
    Высоконравственные наши деятели культуры   честны перед собою и народом !  Чем выше талант тем более человек  порядоч...Башмет рассказал ...
  • Надежда Никитина
    Слава герою.Отставной следова...

Американский эксперт Уайлдер оценил визит Блинкена в КНР – «Известия»

Американский эксперт Уайлдер оценил визит Блинкена в КНР – «Известия»

Визит главы Госдепа США Энтони Блинкена в КНР позволит продвинуть сотрудничество в узких, но при этом крайне важных областях, заявил эксперт Инициативы американо-китайского диалога по глобальным проблемам Джорджтаунского университета Деннис Уайлдер.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх