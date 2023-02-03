Американский эксперт Уайлдер оценил визит Блинкена в КНР – «Известия»

Визит главы Госдепа США Энтони Блинкена в КНР позволит продвинуть сотрудничество в узких, но при этом крайне важных областях, заявил эксперт Инициативы американо-китайского диалога по глобальным проблемам Джорджтаунского университета Деннис Уайлдер.