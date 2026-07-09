НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

190 подписчиков

Свищев о недопуске лыжников: «На сегодняшний день я не рассматриваю возможность обращения в CAS. Даже не вижу сценария, при котором нас не вернут»

Президент Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России  Дмитрий Свищев  заявил, что пока не рассматривает возможное обращение в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросам участия спортсменов в турнирах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии