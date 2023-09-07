Редиска «Азовсталь». Что сеет укропропаганда на огородах и в мозгах обывателей

Кивская хунта вознамерилась внедрить свою пропаганду в геном «титульной нации». При помощи безобидных семян и ростков, некогда с любовью классифицированных для разведения уважаемыми учеными и агрономами, а теперь стыренных зеленковскими геббельсами.