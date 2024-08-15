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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий посетил Центр ´Покрова´.

Епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий посетил Центр ´Покрова´.

11 августа состоялся визит епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия в Бобруйскую епархию.В сопровождении епископа Бобруйского и Быковского Серафима и духовенства епархии владыка Игнатий посетил Социально-просветительское учреждение ´Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ в городе Бобруйске.

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