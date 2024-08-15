Епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий посетил Центр ´Покрова´.

11 августа состоялся визит епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия в Бобруйскую епархию.В сопровождении епископа Бобруйского и Быковского Серафима и духовенства епархии владыка Игнатий посетил Социально-просветительское учреждение ´Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ в городе Бобруйске.