Епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий посетил Центр ´Покрова´.

11 августа состоялся визит епископа Полоцкого и Глубокского Игнатия в Бобруйскую епархию.В сопровождении епископа Бобруйского и Быковского Серафима и духовенства епархии владыка Игнатий посетил Социально-просветительское учреждение ´Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ в городе Бобруйске.
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