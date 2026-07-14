Патрушев рассказал, как отстаивал интересы России на переговорах с США

Помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал в интервью РИА Новости, как в должности секретаря Совета безопасности РФ (2008 - 2024 годы) отстаивал интересы России на переговорах с советниками президентов США по национальной безопасности, говоря им, где Москва не уступит, а что можно обговорить.
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