Заброшенный детский лагерь "Радуга" под Барнаулом продают за 59,6 млн рублей

В Первомайском районе Алтайского края продают заброшенный оздоровительный лагерь "Радуга". На его территории есть восемь полуразрушенных зданий – спальные корпуса, столовая, клуб, овощехранилище и другие.
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