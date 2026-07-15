НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

Заброшенный детский лагерь "Радуга" под Барнаулом продают за 59,6 млн рублей

Заброшенный детский лагерь "Радуга" под Барнаулом продают за 59,6 млн рублей

В Первомайском районе Алтайского края продают заброшенный оздоровительный лагерь "Радуга". На его территории есть восемь полуразрушенных зданий – спальные корпуса, столовая, клуб, овощехранилище и другие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии