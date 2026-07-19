Минобороны РФ сообщило, что Русская армия продолжит удары возмездия по украинским объектам ВПК. Сегодня ведомство заявило о нанесении успешных ударов по целям в Киеве, Одессе, Черноморске и Измаиле, подтверждая эффективность русских вооружений.