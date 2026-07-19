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Царьград

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Минобороны РФ анонсировало новые удары по украинским объектам ВПК

Минобороны РФ анонсировало новые удары по украинским объектам ВПК

Минобороны РФ сообщило, что Русская армия продолжит удары возмездия по украинским объектам ВПК. Сегодня ведомство заявило о нанесении успешных ударов по целям в Киеве, Одессе, Черноморске и Измаиле, подтверждая эффективность русских вооружений.

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