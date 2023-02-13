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Пушков: отношение поляков к украинским беженцам продолжит ухудшаться

Отношение жителей Польши к беженцам из Украины будет продолжать ухудшаться, считает глава Комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

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