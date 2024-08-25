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Zero Hedge

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Pope Francis Condemns Ukraine's Ban On Country's Largest Orthodox Church

Pope Francis Condemns Ukraine's Ban On Country's Largest Orthodox Church

Pope Francis Condemns Ukraine's Ban On Country's Largest Orthodox Church Pope Francis has condemned the Ukrainian government's move to ban the Ukrainian Orthodox Church (UOC) which maintains communion with the Moscow Patriarchate.

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