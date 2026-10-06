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Татар-информ

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Жителя Чистополя задержали за убийство знакомого молотком

Жителя Чистополя задержали за убийство знакомого молотком

В Чистополе мужчину задержали за убийство знакомого. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, 59-летний мужчина пришел в гости к своему 66-летнему товарищу, жившему в частном доме на улице Хамзина.

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