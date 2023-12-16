"Самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла"

Наталья Иванова

Пора разбудить гражданское общество. Все артисты, журналисты и пр., которые публично выступили против СВО, а некоторые и материально помогали стран У, не должны вести публичную деятельность в нашей стране. Тем более, что многие из них, особенно эстрадные артисты, имеют украинское и иные гражданства. Таким негражданам можно запретить въезд в страну надолго, а также не разрешать давать концерты, выступления в стране и тем более, получать бюджетное финансирование.