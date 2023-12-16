Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла"

"Самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла"

Всё-таки некоторые свалившие за кордон наши «литературные классики», выражаясь словами Михаила Булгакова, «самая гнусная мразь».

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Комментарии
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николай владимирович владимирович
Среди этих мудаков, есть хоть один русский? Зачем они русским?
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7 час.
Наталья Иванова
Пора разбудить гражданское общество. Все артисты, журналисты и пр., которые публично выступили против СВО, а некоторые и материально помогали стран У, не должны вести публичную деятельность в нашей стране. Тем более, что многие из них, особенно эстрадные артисты, имеют украинское и иные гражданства. Таким негражданам можно запретить въезд в страну надолго, а также не разрешать давать концерты, выступления в стране и тем более, получать бюджетное финансирование.
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7 час.
лл
лина любимцева
Значит нужно лишить их всех денег,  которые поступают им  из России.
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5 час.

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