"Самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла"
Всё-таки некоторые свалившие за кордон наши «литературные классики», выражаясь словами Михаила Булгакова, «самая гнусная мразь».
Комментарии
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Среди этих мудаков, есть хоть один русский? Зачем они русским?
Пора разбудить гражданское общество. Все артисты, журналисты и пр., которые публично выступили против СВО, а некоторые и материально помогали стран У, не должны вести публичную деятельность в нашей стране. Тем более, что многие из них, особенно эстрадные артисты, имеют украинское и иные гражданства. Таким негражданам можно запретить въезд в страну надолго, а также не разрешать давать концерты, выступления в стране и тем более, получать бюджетное финансирование.
Значит нужно лишить их всех денег, которые поступают им из России.
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