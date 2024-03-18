Южноуральцы стали чаще интересоваться космосом

Жителей Южного Урала все чаще привлекают сайты космической тематики. В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина южноуральцы стали в 2 раза чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией первого покорителя космоса, подготовкой современных космонавтов, а также наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн.
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