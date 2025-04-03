«Чушь!» Льюис Хэмилтон по-прежнему верит в Ferrari

«Чушь!» Льюис Хэмилтон по-прежнему верит в FerrariFerrariСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон на пресс-конференции в Сузуке заявил, что ничуть не разочаровался в Ferrari после старта сезона-2025.