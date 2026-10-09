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Царьград

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SHOT ПРОВЕРКА зафиксировал рост спроса на антиэнергетики в России

SHOT ПРОВЕРКА зафиксировал рост спроса на антиэнергетики в России

SHOT ПРОВЕРКА обнаружил новый тренд в России — расслабляющие напитки стали популярными. Эти газированные напитки, пришедшие из США, обещают спокойствие и крепкий сон, заменяя традиционные энергетики.

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