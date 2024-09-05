Москва заключила ряд соглашений в сфере кино с дружественными странами

Московские власти заключили ряд международных меморандумов о сотрудничестве в сфере кино. Соглашения подписаны с партнерами из Индии, ОАЭ, Мексики и Египта, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.
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