AMD выпускает новые драйверы Fluid Motion Frames 2 с оптимизацией для Warhammer 40,000: Space Marine 2...

AMD выпускает новые драйверы Fluid Motion Frames 2 с оптимизацией для Warhammer 40,000: Space Marine 26 сентября AMD выпустила новое обновление для своих AMD Fluid Motion Frames (AFMF) Технический предварительный просмотр 2.
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