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Царьград

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Миллионы на рекламе: Саша Петров разбогател на 50 млн рублей за один ролик

Миллионы на рекламе: Саша Петров разбогател на 50 млн рублей за один ролик

Актер зарабатывает на только благодаря своих ролям, но и рекламируя различные бренды.Александр Петров требует рекордные гонорары за съемки в рекламе.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Актеришка, а какого о себе мнения! Избаловали их всех такими гонорарами! Какие у нас были великие актеры, ушли из жизни и оставили нам свой след в душе и талант!
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21 час.

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