❗️⚡️Сообщается, что президент Трамп во время пребывания в Кэмп-Дэвиде вступил в конфликт с министром войны Питом Хегсетом из-за ухудшающейся ситуации с нехваткой американских ракет.
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❗️⚡️Сообщается, что президент Трамп во время пребывания в Кэмп-Дэвиде вступил в конфликт с министром войны Питом Хегсетом из-за ухудшающейся ситуации с нехваткой американских ракет.