Сильно похудевшая Регина Дубовицкая вызвала оторопь поклонников

Регина Дубовицкая: редкое появление легенды “Аншлага” на публике взволновало поклонников. Редкий кадр Регины Дубовицкой, бессменной ведущей культовой телепередачи “Аншлаг”, просочился в сеть и вызвал бурю эмоций среди поклонников.
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