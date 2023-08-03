Запад переживал не зря: Заявление Пригожина повергло врагов в шок

Михаил Степанченко

Предательство Эрдогана? Хм. А кого он предал? Он что сюзник России, руководитель дружественного государства? Ну передал укропам пятерых азовцев и что? Предают друзей и союзников, а ни тем, ни другим Эрдоган для России не был. Он нам не друг, он весьма прагматичный и расчетливый политик. У политиков вообще с кодексом чести весьма своеобразно, зачастую каждый себе свои пишет и по нему живет и работает. Не стоит забывать о том, что Турция в первую очередь член НАТО, а все остальное вторично. Пять азовцев. Не бог весть какой урон они могут принести нам. На Украину идут ударные БПЛА Bayraktar TB2, разведывательные БПЛА Mini-Bayraktar, управляемые реактивные системы залпового огня TRLG-230, средства радиоэлектронной борьбы, броневики MRAP BMC Kirpi, САУ T-155 Firtina, минометы и боеприпасы. Кроме того, новые корветы и самоходки для Украины и турецкие фрегаты, сопровождающие пароходы с грузами для Украины - вот проблема, а не пяток нациков, которые вернулись домой. Вот это более важно, но ведь и это нельзя назвать предательством со стороны Турции. Там просто бизнес и ничего личного. Заявление Пригожина повергло Запад в шок. Да бросьте Вы! Чего он нового сказал? Ничего! Об этом он неоднократно высказывался и до известных событий с маршем и после. А именно Вагнер готов выполнять задачи во имя России. А вот когда Лукашенко пошутил о 100 вагнеровцах, то тут зассала не только Польша, но и Литва и Латвия. Помятуя о том, что Пригожин заявлял, что несколько тысяч вагнеровцев могут легко пробить 100-километровый коридор, который в итоге соединит Беларусь с Калининградом. И "ежу" понятно, что силами сотни бойцов ничего подобного сделать не удастся.