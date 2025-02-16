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Всё о женщинах

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Психолог рассказала о важности первого разочарования в любви для детей

Психолог рассказала о важности первого разочарования в любви для детей

Это помогает ребёнку сформировать «зачатки» отношений. Такой опыт необходим для принятия альтернативной «картинки мира», объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» клинический психолог, гештальт-терапевт Марина Дурнева.

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