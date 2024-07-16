Где смотреть бой Аллен — Чикадзе UFC 304, во сколько начало прямой трансляции 28 июля

Турнир по ММА боям UFC 304 пройдет в воскресенье 28 июля 2024 года. В главном карде сразятся бойцы в полулегком весе — Арнольд Аллен и Гига Чикадзе.
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