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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Где смотреть бой Аллен — Чикадзе UFC 304, во сколько начало прямой трансляции 28 июля

Где смотреть бой Аллен — Чикадзе UFC 304, во сколько начало прямой трансляции 28 июля

Турнир по ММА боям UFC 304 пройдет в воскресенье 28 июля 2024 года. В главном карде сразятся бойцы в полулегком весе — Арнольд Аллен и Гига Чикадзе.

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