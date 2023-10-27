Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro поддерживают выход DP 1.2 для подключения к мониторам, но есть нюанс

Дотошные пользователи (или потенциальные покупатели?) смартфонов Xiaomi 14 во время общения с техподдержкой выяснили, что новые флагманы китайской компании поддерживают подключение к мониторам через DP 1.
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