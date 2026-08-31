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Газета.ру

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Шоумен Череватый признался, что больше всего боится за семью

Шоумен Череватый признался, что больше всего боится за семью

Дважды победитель шоу об экстрасенсах «Битва сильнейших» Влад Череватый рассказал о своих главных страхах.

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