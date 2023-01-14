Закон, порядок, государство

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В Адыгее сотрудники УВМ вручили паспорта Российской Федерации жителям, прибывшим из ДНР

В отделении по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» состоялось вручение паспортов жителям, прибывшим в Адыгею из ДНР.

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