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Вгудок

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Кризис с зерном юга России требует контроля над северным побережьем Чёрного моря. Но пока бороться с ним можно только тактически с помощью РЖД

Кризис с зерном юга России требует контроля над северным побережьем Чёрного моря. Но пока бороться с ним можно только тактически с помощью РЖД

Почти незаметно прошло важное событие: губернатор Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении в Ростовской области режима чрезвычайной ситуации регионального характера с 18:00 28 августа 2026 года.

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